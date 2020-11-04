В штабе Байдена раскритиковали Трампа за "попытку" остановить подсчет голосов

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в попытке остановить подсчет голосов и тем самым лишь часть американцев их права голоса.

"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", - отметила представитель штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон. По ее словам, заявления Трампа о возможном мошенничестве "возмутительны". "Это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", - заявила она.

"Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", - отметила О'Мэлли-Диллон, выразив уверенность, что Байден будет следующим президентом США.

Таким образом штаб кандидата от демократов отреагировал на выступление Трампа, который уже успел заявить о своей победе на выборах. Он также сообщил о своих планах обратиться в верховный суд в связи с мошенничеством во время голосования. "Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", - отметил он, выступая в Белом доме.

Его соперник пока ограничился лишь коротким твитом. "Не мое дело и не дело Дональда Трампа объявлять победителя на этих выборах. Это дело избирателей", - написал Байден.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Согласно последним данным, опубликованным американскими СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает от 220 до 238 голосов выборщиков, нынешний президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, - 213. При этом в семи штатах - Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина - подсчет голосов еще не завершен. Но и по завершении этого процесса победитель еще не будет определен, поскольку сейчас учитываются только голоса тех, кто лично явился на избирательные участки. Ситуация может кардинально измениться, когда станут известны итоги голосования по почте.