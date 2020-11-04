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04.11.2020 00:20
Рубрика: В мире

В США ожидается рекордный показатель явки на выборах

Текст: Алексей Чуриков

Согласно последним данным, показатели явки на выборах президента США могут побить все рекорды. Свидетельством тому служит не только тот факт, что уже более 100 миллионов граждан проголосовали по почте, но и выстроившиеся у многих избирательных участков в разных штатах очереди.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
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Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания), заявил, что в этот раз на выборах число проголосовавших "будет самым большим за всю историю Америки". По его оценкам, это цифра может превысить 150 миллионов человек.

Косвенным подтверждением такой динамики становятся данные из штата Колорадо, где уже проголосовало больше людей, чем на выборах в 2016 году. Местное издание The Gazette со ссылкой на данные властей штата сообщает, что интерес к выборам небывалый - явка уже составила 76,6%.

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