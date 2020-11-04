Житель Ульяновска создал терминал для диагностики автомобилей

Ульяновский автоэлектрик и владелец станции технического обслуживания Дмитрий Нишпал создал терминал для диагностики автомобилей. Водитель, следуя инструкции, самостоятельно выявляет проблемы, экономит деньги и время.

- В августе этого года мне пришла в голову такая мысль: сделать терминал самообслуживания для компьютерной диагностики электронной части автомобиля, - рассказывает Дмитрий. - Представьте себе: водитель подъезжает к терминалу (он чем-то похож на банкомат или терминал самообслуживания автомойки), подключает свою машину и... самостоятельно выявляет проблемы своей автоэлектроники. Процесс занимает от одной до десяти минут. Если и этого времени не хватит, можно взять дополнительное.

Преимущества очевидны: клиент экономит время и деньги. Кстати, пока этот прибор работает в тестовом режиме, стоимость такого сеанса будет составлять сто рублей. В дальнейшем она несколько вырастет. Но, по словам изобретателя, не на много. Первый тестовый терминал будет установлен у одного из местных магазинов автозапчастей уже в ноябре.

Задумку Дмитрий претворял в жизнь поэтапно. Нашел толкового программиста, тот разработал программное обеспечение. Сделал заказ на предприятии, где в заводских условиях изготовили сам терминал. Сейчас программа загружается в аппарат, идет предварительное его тестирование и небольшая доработка.

Ничего сложного для автолюбителя в пользовании терминалом нет. Главное, все делать согласно инструкции. Все неисправности расшифрованы на русском языке. Терминал будет предназначен как для российских автомобилей, так и для иномарок.

Пока в руках изобретателя один рабочий терминал. Впереди изготовление второго и последующих приборов. По предварительным расчетам, окупиться изобретение должно за пять первых месяцев.