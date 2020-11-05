Что изменится в работе информационной лесной системы в 2021 году

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко на деловом завтраке в "Российской газете", отслеживать весь путь бревна начнут уже в 2021 году.

"При модернизации ЛесЕГАИС будет устранен очень серьезный недостаток этой системы, - объяснил Сергей Аноприенко. - Сейчас учет бревна начинается со склада. Каким образом оно туда попало, с какой лесосеки - до сих нигде не отображалось. С 2021 года, как это указано в поручениях президента, мы будем отслеживать всю цепочку - от делянки и до пересечения границы при экспорте. Сейчас цепочка разомкнута в самом начале и в такой ситуации трудно говорить о реальных объемах доли теневого рынка"

При этом, по данным Рослесхоза, за последние пять лет количество нарушений лесного законодательства сократилось на 19%, в том числе, незаконных рубок - на 12%. Но полностью оценить масштабы "серой" и "черной" зоны на рынке леса можно будет только на будущий год, когда ЛесЕГАИС заработает полноценно, добавил Сергей Аноприенко.

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