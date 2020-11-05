Глава Рослесхоза: Началась разработка нормы, запрещающей вывоз леса

Меня же волновала судьба березы. Это один из самых массовых видов древесины, заготавливаемой промышленно в республике. И 77 процентов березового баланса идет кругляком на экспорт.

А что будет после запрета? Ведь в Карелии перерабатывающих предприятий именно для березы явно недостаточно. Таков был мой вопрос главе Рослесхоза. Сергей Аноприенко сообщил, что сейчас запрет вывоза необработанной древесины разрабатывают Минэкономразвития, Минпромторга и другие ведомства.

"Если речь идет о карельской березе, то ее заготовка запрещена, - сказал Сергей Аноприенко. - По всей видимости, речь об обычной березе. По нашим данным, ее в прошлом году в Карелии было заготовлено более миллиона кубометров или 14 процентов от общего объема по региону. Замечание относительно необходимости увеличения перерабатывающих предприятий ценное. Этот вопрос находится в зоне ответственности Минпромторга, Минэкономразвития, других ведомств. Мы со своей стороны готовы подключиться и рассмотреть его во взаимодействии с коллегами".

Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".