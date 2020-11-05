Франция допустила возможность введения санкций против Турции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире радиостанции Europe-1, что допускает введение санкций против Турции после резких высказываний в адрес французского президента со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам главы МИД Франции, "Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти, причем его слова направлены не только против Франции. Существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики действий".

Ле Дриан напомнил, что Европейский совет также недоволен жесткой риторикой Турции и намерен в случае необходимости предпринять жесткие действия по отношению к турецким властям.

Ле Дриан подчеркнул, что уже "существует план возможных санкций" в отношении Анкары.

Ранее Эрдоган усомнился в психическом здоровье президента Франции после того, как Макрон заявил, что не станет запрещать карикатуры на Пророка, поскольку Франция - светское государство.

Франция активно выступает в мировой политике с достаточно жестких позиций в отношении Турции, осуждая планы Анкары по пересмотру границ в Средиземном море, поддерживая Грецию в ее споре с Турцией и по ряду других проблем. В частности, недавно во Франции была запрещена турецкая ультранационалистическая организация "Серые волки".