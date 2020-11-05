Макрон: Франция будет противостоять терроризму

Как говорится в письме, "Франция подверглась нападению исламских террористов, потому что она олицетворяет свободу выражения мнений, вероисповедания и определенный образ жизни... Наша нация сплотилась, выслеживая террористов, где бы они ни находились... Наши разведывательные и полицейские службы, которые заплатили высокую цену, ежегодно предотвращают десятки нападений. Все государство мобилизует свои силы на основе законов, обсуждаемых и принимаемых парламентом, поскольку мы не откажемся ни от демократии, ни от верховенства закона".

Макрон также упоминает в письме радикальных исламистов, которые "учат своих детей ненависти, а также - игнорированию закона".

"Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм по отношению к мусульманам", - отметил он. По словам Макрона, Франция - одинаково светская страна для всех - мусульман, христиан, иудеев, буддистов и вообще всех верующих.

Заявления Макрона прозвучали на фоне роста угрозы терроризма в последние недели в Европе. Во Франции 16 октября за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда из еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo отрезали голову школьному учителю, в конце октября произошли нападения в Ницце и Лионе. 2 ноября случилось нападение в Вене.