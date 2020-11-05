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05.11.2020 16:10
Рубрика: Культура

Григорий Лепс записал песню к историческому сериалу "Грозный"

Текст: Сусанна Альперина
Как недавно писала "РГ", холдинг ВГТРК запустил масштабную онлайн-платформу "Смотрим". В День народного единства на платформе появился новый клип с песней, которую записал известный российский исполнитель Григорий Лепс специально для нового сериала - масштабной исторической драмы "Грозный".

Автор музыки для новой песни "Небеса" - композитор Эдуард Артемьев. Автор текста - Ира Эйфория. Премьера многосерийной драмы "Грозный" состоится в эфире телеканала "Россия" в новом сезоне. Это новый фильм из цикла "История любви. История России". Ранее в нем были такие ленты, как "София" и "Годунов". Этот сериал, как следует из названия, расскажет о времени правления Ивана Грозного. Режиссер Алексей Адрианов - тот же, что снимал первый сезон "Годунова". Роль первого русского царя в разные годы исполняют Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

Фото: kinopoisk.ru
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Григорий Лепс отзывается о своей работе следующим образом: "Иван Грозный сыграл очень важную роль для страны. Как бы ни жил в его правление народ, какие бы катаклизмы ни переживала при нем страна, для российского государства он был выдающейся личностью. Я рад, что мне доверили исполнить песню к картине, которая рассказывает о той эпохе. Песня "Небеса" ближе к народной музыке, чем к эстрадной. В ней довольно завуалированные слова, своеобразная гармоническая сетка и непривычное для меня исполнение. Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке - хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть. Для меня это не проблема, а хороший и полезный опыт. У нас получилось аллегоричное произведение, и каждый сделает свой вывод".

"Мне хотелось сочинить что-то красивое, исходя из моих личных ощущений - от истории, от эпохи. Конечно, музыкальная композиция не может сравниться с величием царя, но у меня и не было такой задачи. Прежде всего, я хотел при помощи музыки показать Грозного человеком. Для меня это великий русский царь, самодержец, он заложил основу нашей великой страны, создал самое могущественное на континенте государство. Безусловно, это грандиозная историческая фигура. Мне самому очень интересно посмотреть, что получилось, как наложилась мелодия на картину", - говорит Эдуард Артемьев.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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