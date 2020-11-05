Инфекционист рассказал, сколько дней заразен человек при коронавирусе

Человек, перенесший коронавирус, может заражать других в течение 10, а в отдельных случаях - в течение 20 дней после появления первых симптомов заболевания, заявил главный инфекционист России Владимир Чуланов в четверг, 5 ноября, на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что длительность выделения вируса зависит от тяжести заболевания. Так, в ряде исследований было доказано, что при легком и среднем течении вирус выделяется не более 10 дней, начиная с того момента, когда человек почувствовал первое недомогание. Период заразности увеличивается вдвое, если коронавирус протекал в тяжелой форме, следует из слов главного инфекциониста.

Чуланов также отметил, что положительный результат анализа на COVID-19 может выявляться до 2 месяцев, но это не значит, что человек инфекционно опасный. "Исследования могут фиксировать следы или обломки вируса, но заразиться в этом случае от человека уже нельзя", - пояснил он, подчеркнув, что при появлении первых симптомов заболевания важно сохранять самоизоляцию, чтобы не заразить других, а также сообщить об этом в поликлинику. Чуланов напомнил, что заболевание в большинстве случаев протекает как обычное ОРВИ.

По словам главного пульмонолога России Сергея Авдеева, в числе симптомов коронавируса - повышение температуры выше 37,5 градусов, которое отмечается в 90% случаях, слабость и утомляемость - чувствуют 40% заболевших, еще столько же жалуются на сухой кашель, 30% - на одышку, 20% на головную боль и 10% - на боли в горле. В 10% коронавирус может вызывать диарею, а больше половины пациентов теряют вкуси обоняние.