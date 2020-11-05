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05.11.2020 12:50
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали температуру и процент наличия симптомов COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова

У 90% всех заболевших новой коронавирусной инфекцией температура тела повышается как минимум выше 37,5 градусов. Об этом рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает ТАСС.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
У 95% заразившихся инкубационный период коронавируса длится 2-6 дней

"Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным заболеваниям, и здесь симптомы очень похожи на любые ОРВИ. Начнем, наверное, с повышения температуры - как минимум выше 37,5 градусов - это удел 90% всех заболевших. На второе место я бы поставил слабость и утомляемость - приблизительно 40%, кашель также примерно 40%, одышка 30%, головная боль 20%, боли в горле около 10% и, наконец, около 10% приходится на нарушение стула. И, безусловно, нарушение вкуса и обоняния - это достаточно частые симптомы - примерно половина всех пациентов имеют данные проявления", - сказал он в ходе своего выступления на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.

Он также отметил, что проявление дыхательной недостаточности или снижение насыщения крови кислородом встречается не более, чем у 20% заразившихся коронавирусом. "Снижение насыщения крови кислородом или проявление дыхательной недостаточности, к счастью, для нас это сценарий относительно редкий, то есть не более 20% от всех заболевших COVID-19", - уточнил он.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России второй день подряд выявляют более 19 тысяч заразившихся. В общей сложности заразились 1 712 858 россиян.

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