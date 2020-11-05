Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное

Заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко рассказал, что происходит в лесной отрасли нашей страны и какие перед ней открываются перспективы. Самое главное из этого интервью:

- В аренде у пользователей лесов находятся 245 млн га лесного фонда, в том числе 173 млн га передано под заготовку древесины.

- За год в Россию заготавливают 180 млн кубометров древесины.

- В Рослесхозе и региональных органах власти, отвечающих за лес, работают 75 тысяч человек.

- Лесопромышленный комплекс перечислил в прошлом году в бюджет 145 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд рублей - экспортные пошлины, 52,7 млрд рублей - арендные платежи.

- 85% работ по лесоустройству выполнены 20 и более лет назад.

- В этом году региональные власти направили в правоохранительные органы более 6 тысяч административных актов по фактам лесных пожаров

- В Красноярском крае в этом году удалось площадь, пройденную огнем, уменьшить в пять раз, в Иркутской области - на 70%.

- За последние пять лет количество нарушений лесного законодательства сократилось на 19%. В том числе незаконных рубок - на 12%.

- С 2021 года система ЛесЕГАИС будет отслеживать всю цепочку жизни каждого бревна - от делянки и до пересечения границы при экспорте.

- Сейчас проходит акция "Сохраним лес", планы высадить 40 млн деревьев, скорее всего, будут превышены.

- Методика расчета потребности регионов в финансовом обеспечение работ, связанных с лесом, к 2022 году будет изменена.

- Для привлечения людей в лесную отрасль в 47 регионах России есть программы поддержки. Они предполагают, в том числе, предоставление в собственность земельных участков, лесоматериалов для строительства жилья, субсидий на его покупку для работников леса.

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