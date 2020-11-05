Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное

Новости

190 тыс работодателей в Москве заявили о переводе сотрудников на дистант 18:42
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах 18:24
Захарова: Россия озабочена переброской боевиков в Нагорный Карабах 18:21
Звезде "Дома-2" запретили въезд в Россию 18:05
Из Российского военно-исторического архива похитили старинный документ 18:03
Результат теста Шунина на коронавирус оказался сомнительным 18:03
Росстат подсчитал, насколько выросли цены за неделю 17:57
Спасенная после падения из окна девочка встретилась со спасателем 17:54
МИД РФ: Выборы в США показали недостатки американской избирательной системы 17:43
Ушел из жизни автор хитов Uriah Heep и Blackfoot Кен Хенсли 17:41
Собянин не планирует вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса 17:38
Кинофестиваль "Лістапад" пройдет в смешанном формате 17:36
Освобождены двое россиян, захваченных пиратами в Нигерии 17:34
Денис Проценко: Весной в Москве будет меньше заразившихся коронавирусом 17:18
Президент УЕФА обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть правила игры рукой 17:13
В Татарстане 90-летняя женщина-ветеран победила COVID-19 17:10
Президент Беларуси поручил решить вопрос с производством российской вакцины 16:48
XXI Международный Волковский фестиваль отменен из-за коронавируса 16:44
В Москве мошенники под видом медработников ограбили пенсионера 16:22
Загоревшийся на МКАД автомобиль перекрыл съезд с Киевского шоссе 16:11
Франция допустила возможность введения санкций против Турции 16:05
Сериал с Питером Сарсгаардом "Допрос" закрыт после первого сезона 16:03
"Температура и ломки": Стас Пьеха рассказал, как болел коронавирусом 15:56
В Гидрометцентре спрогнозировали холодную зиму в России 15:50
Франция вдвое увеличит число пограничников после терактов 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 18:56
Рубрика: Экономика

Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное

Текст: Алексей Дуэль
Заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко рассказал, что происходит в лесной отрасли нашей страны и какие перед ней открываются перспективы. Самое главное из этого интервью:
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

- В аренде у пользователей лесов находятся 245 млн га лесного фонда, в том числе 173 млн га передано под заготовку древесины.

- За год в Россию заготавливают 180 млн кубометров древесины.

- В Рослесхозе и региональных органах власти, отвечающих за лес, работают 75 тысяч человек.

- Лесопромышленный комплекс перечислил в прошлом году в бюджет 145 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд рублей - экспортные пошлины, 52,7 млрд рублей - арендные платежи.

- 85% работ по лесоустройству выполнены 20 и более лет назад.

- В этом году региональные власти направили в правоохранительные органы более 6 тысяч административных актов по фактам лесных пожаров

- В Красноярском крае в этом году удалось площадь, пройденную огнем, уменьшить в пять раз, в Иркутской области - на 70%.

- За последние пять лет количество нарушений лесного законодательства сократилось на 19%. В том числе незаконных рубок - на 12%.

- С 2021 года система ЛесЕГАИС будет отслеживать всю цепочку жизни каждого бревна - от делянки и до пересечения границы при экспорте.

- Сейчас проходит акция "Сохраним лес", планы высадить 40 млн деревьев, скорее всего, будут превышены.

- Методика расчета потребности регионов в финансовом обеспечение работ, связанных с лесом, к 2022 году будет изменена.

- Для привлечения людей в лесную отрасль в 47 регионах России есть программы поддержки. Они предполагают, в том числе, предоставление в собственность земельных участков, лесоматериалов для строительства жилья, субсидий на его покупку для работников леса.

Полностью "Деловой завтрак" с заместителем министра природных ресурсов и экологии - руководителем Рослесхоза Сергеем Аноприенко читайте здесь.

Экономика Отрасли Ресурсы Деловой завтрак

Главное сегодня

Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
Названа причина наезда на остановку в Москве
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения