Распоряжение правительства Республики Карелия от 4 ноября 2020 года № 673-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 3 ноября 2020 года № 672-р, следующие изменения:

1) пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Лицам старше 65 лет в городах Петрозаводске и Кондопоге посещать общественные места (объекты розничной торговли (за исключением розничной торговли лекарственными препаратами), общественного питания, оказания услуг, требующих очного присутствия физических лиц (за исключением медицинских услуг) в будние дни (понедельник, среда, пятница) с 12.00 до 16.00. В выходные дни (суббота, воскресенье) разрешается посещать ярмарки по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг), проводимые на открытом воздухе. Запретить оказание услуг в объектах розничной торговли (за исключением розничной торговли лекарственными препаратами), общественного питания, оказания услуг, требующих очного присутствия физических лиц (за исключением медицинских услуг), лицам старше 65 лет в городах Петрозаводске и Кондопоге в иное время. Рекомендовать в установленное для лиц старше 65 лет время остальным категориям граждан воздержаться от посещения указанных выше общественных мест.";

2) пункт 9 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) при проведении корпоративных встреч (планерок, совещаний) в очной форме не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:

площадью до 50 кв. метров, - не более 5 человек;

площадью до 100 кв. метров, - не более 10 человек;

площадью до 200 кв. метров, - не более 25 человек;

площадью свыше 200 кв. метров, - не более 50 человек.";

3) пункт 9.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"при проведении корпоративных встреч (планерок, совещаний) в очной форме не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находится в одном помещении:

площадью до 50 кв. метров, - не более 5 человек;

площадью до 100 кв. метров, - не более 10 человек;

площадью до 200 кв. метров, - не более 25 человек;

площадью свыше 200 кв. метров - не более 50 человек.";

4) абзац четвертый подпункта 2 пункта 11.10 дополнить словами ", обеспечить не более 5 (включительно) посадочных мест за одним столом";

5) в пункте 11.2:

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок и очков (медицинских или защитных) или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками, при нахождении в образовательной организации, в том числе при проведении урока. Педагогическим работникам, персоналу образовательной организации, ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских и иных местах общего пользования. Обеспечить организацию питания педагогических работников, персонала образовательной организации согласно графику приема пищи, утвержденному руководителем образовательной организации, и при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечить разработку типового локального акта, предусматривающего соблюдение в образовательной организации санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

организовать работу с 9 ноября по 30 ноября 2020 года в государственных общеобразовательных организациях, обеспечив реализацию образовательных программ 5 - 8-х, 10-х классов с использованием дистанционных образовательных технологий, за исключением государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций Республики Карелия.";

6) абзац четвертый пункта 11.23 изложить в следующей редакции:

"обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок и очков (медицинских или защитных) или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками, при нахождении в образовательной организации, в том числе при проведении урока. Педагогическим работникам, персоналу образовательной организации ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских и иных местах общего пользования. Обеспечить организацию питания педагогических работников, персонала образовательной организации согласно графику приема пищи, утвержденному руководителем образовательной организации, и при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты.";

7) абзац второй пункта 11.24 изложить в следующей редакции:

"обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок и очков (медицинских или защитных) или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками, при нахождении в образовательной организации, в том числе при проведении лекции. Педагогическим работникам, персоналу образовательной организации ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских и иных местах общего пользования. Обеспечить организацию питания педагогических работников, персонала образовательной организации согласно графику приема пищи, утвержденному руководителем образовательной организации, и при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты;";

8) пункт 11.25 изложить в следующей редакции:

"11.25. Организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы (за исключением общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы), организовать работу с 9 по 30 ноября 2020 года, обеспечив реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

В случае отсутствия возможности реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

организовать образовательный процесс с учетом площади учебного помещения и с соблюдением между участниками образовательного процесса социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе посредством нанесения в помещениях для групповых занятий специальной разметки на сцене, хореографическом зале, хоровом классе, методом расстановки стульев и столов, спортивного, учебного или иного оборудования, зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой или расстановки учащихся в учебном помещении в зависимости от темы занятия, а также закрытия части кабинок для переодевания;

установить стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке), в том числе при входе в помещения для занятий физической культурой, спортом, хореографией, а также в санитарных узлах;

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок и очков (медицинских или защитных) или лицевых защитных экранов) педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом образовательной организации;

обеспечить проведение сквозного проветривания учебных помещений, уборку помещений и обработку мебели, оборудования и инвентаря, музыкальных инструментов с применением дезинфицирующих средств.

Общеобразовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы:

обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ по окончании образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в случае проведения учебных занятий для одного класса обучающихся;

расписание (график) учебных занятий должно быть составлено с учетом минимизации контактов обучающихся и согласовано с администрацией общеобразовательной организации.";

9) дополнить пунктом 11.28 следующего содержания:

"11.28. Органам местного самоуправления в Республике Карелия организовать работу с 9 ноября по 30 ноября 2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечив реализацию образовательных программ 5 - 8-х, 10-х классов с использованием дистанционных образовательных технологий.

Частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать работу с 9 ноября по 30 ноября 2020 года в образовательных организациях, обеспечив реализацию образовательных программ 5 - 8-х, 10-х классов с использованием дистанционных образовательных технологий.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







