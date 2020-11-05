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05.11.2020 12:07
Рубрика: Общество

В Карелии пожилым людям разрешили ходить в магазины три раза в неделю

Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)

В Карелии ввели новые ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. Жители Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет теперь могут ходить в магазины, объекты общественного питания и оказания услуг только три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам с 12 до 16 часов. В выходные им разрешили посещение ярмарок выходного дня на улице.

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После осенних каникул школьники 5-8-х и 10-х классов будут заниматься дистанционно, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Младшеклассники, а также ученики 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение. Исключение составляют государственные коррекционные школы. Педагоги должны вести уроки в средствах индивидуальной защиты, а также ограничить совместное пребывание с коллегами в столовых, учительских, лаборантских.

При входе в помещения обязательны санитарные дозаторы. Установлены ограничения и при проведении планерок, совещаний в очной форме.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в республике выявлено 217 случаев COVID-19, из них 196 заболевших, у 42 - симптомы средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Пандемия коронавируса COVID-19

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