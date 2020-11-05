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05.11.2020 13:41
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете

Текст: Татьяна Замахина
Внесенный президентом законопроект о Государственном совете РФ получил рекомендацию от профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Документу, который существенно расширяет полномочия этого органа, поднимает его статус, предстоит первое чтение.

Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года. По действующему законодательству, это совещательный орган, который оказывает содействие главе государства. Новый проект определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа - в соответствии с одобренными гражданами изменениями Основного Закона.

В своих решениях Госсовет сможет указывать на необходимость законодательных изменений. И если примет решение, что они нужны, проект соответствующего акта должен быть внесен в Госдуму.

Крашенинников: Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы

Кроме того, Госсовет сможет направлять рекомендации в кабмин, регионы и муниципалитеты по вопросам стратегического планирования. Этот орган также сможет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, имеющих "общегосударственное значение" и обсуждать основные параметры проекта федерального бюджета.

Государственный совет будет уполномочен и обсуждать основные вопросы кадровой политики в России. Он сможет участвовать в разработке критериев эффективности региональных и местных властей, а также оценивать показатели. Президент будет иметь право возложить на совет и другие дополнительные задачи, имеющие важное государственное значение.

В состав Госсовета наряду с его главой - президентом - входят премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента, губернаторы. Кроме того, по решению главы государства в этот перечень могут быть включены и другие лица.

Отдельно отмечается, что члены Госсовета не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Глава комитета Павел Крашенинников подчеркнул, что Госсовет не дублирует функционал других органов власти. "Речь идет о разных задачах и функциях, - пояснил он. - Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений". Депутат считает, что обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны.

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