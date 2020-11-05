Коронавирусом в мире заболели свыше 48 миллионов человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 48 миллионов (48 005 784). Данные публикует университет Джонса Хопкинса, который суммирует информацию от федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

"На первом месте среди стран остаются США, где коронавирусом заразились 9 миллионов 480 тысяч 242 человека. На втором месте Индия, в которой болеют 8 миллионов 313 тысяч 876 человек. В Бразилии положительный тест на COVID-19 получили свыше пяти с половиной миллионов жителей (5 590 025). Эта страна на третьем месте по числу инфицированных", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о рекордном росте числа заражений коронавирусом. На 3,3 миллиона человек выросло в мире число заразившихся коронавирусом за минувшую неделю. Это самый высокий показатель с начала пандемии.