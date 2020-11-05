Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль продолжает укрепляться на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара около полудня опустился ниже 78 рублей.

По состоянию на 11.52 мск, доллар на минимуме дешевел до 77,87 рубля, евро - до 91,5 рубля. Таким образом, их курсы опустились более чем на рубль по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник. Индекс Мосбиржи и индекс РТС также продолжают расти - более чем на 1,7% и более чем на 3% соответственно.

Рубль растет на фоне ожидания итогов президентских выборов в США. 4 ноября торги на Мосбирже не проводились из-за празднования Дня народного единства, но рубль еще вчера начал укрепляться к доллару на международном форекс-рынке, показав лучший результат среди валют развивающихся стран.