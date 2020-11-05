Лукашенко призвал проработать возможность выпуска российской вакцины

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал на совещании по противодействию коронавирусу 5 ноября проработать вопрос о возможности производства российской вакцины, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, он днем ранее разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины, - сказал Лукашенко. - Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить".

Курировать исследование возможности производства российской вакцины в Беларуси станет помощник президента страны Александр Косинец.