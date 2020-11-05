Недели российского кино ждет ребрендинг

Министерство культуры РФ и "Роскино" перезапустят Недели российского кино за рубежом. Теперь все они будут проходить под единым брендом Russian Film Festival. Как это будет и в чем смысл, на пресс-конференции рассказали журналистам Ольга Любимова - министр культуры, Евгения Маркова - генеральный директор "Роскино", Сергей Сельянов - председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ, Клим Шипенко - режиссер, сценарист, продюсер, актер и Жон Сала - программный директор и главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания).

Самое главное, что прозвучало на презентации - то, что Russian Film Festival - это не просто культурная миссия и стильный, четкий и правильно стуктурированный бренд, но и глобальное исследование международного рынка, предпочтений целевых аудиторий разных стран. Оно сделано для того, чтобы наши кинематографисты, в частности продюсеры и режиссеры, не "тыкались, как слепые котята", стремясь продвинуть свое кинопроизведение за рубеж, а основывались на конкретных знаниях, опыте и данных. Также важно, что теперь Недели российского кино будут рассчитаны не только на аудиторию наших соотечественников, владеющих русским языком. Недели будут стремиться привлечь к нашим фильмам и широкую аудиторию других стран. В 2020 году решено провести первые Недели российского кино, они же Russian Film Festival, в онлайн-формате. Причины понятны - пандемия. А в 2021 году будут ориентироваться по ситуации.

Ольга Любимова рассказала, что работа в этом направлении велась начиная с 2019 года. Министр подчеркнула, что это логично: перевод Недель российского кино в "Роскино" - организацию, которая занимается продвижением российского контента в другие страны. Любимова сделала особый акцент в своем выступлении на том, что для Минкульта критерий отбора фильмов для Russian Film Festival не состоит в том, наколько тот или иной фильм патриотичен, главное, чтобы он был качественным. Этих же принципов придерживается и "Роскино".

Серия первых онлайн-фестивалей российского кино пройдет уже с 9 ноября по 30 декабря в четырех странах: Австралии, Мексике, Испании и Бразилии. Популярные фильмы и анимация, адаптированные для показа за рубежом, будут доступны на локальных стриминговых платформах бесплатно - для российской киноиндустрии это первый подобный онлайн-проект, направленный на широкую международную аудиторию. Страны, участвующие в фестивале, являются перспективными рынками для российского контента. К примеру, Мексика и Бразилия вошли в ТОП-10 стран по сборам российских фильмов за рубежом в 2014-2019 годах.

Зрители увидят "Аритмию" Бориса Хлебникова, "Текст" Клима Шипенко, "Историю одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Француза" Андрея Смирнова, "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, "Давай разведемся" Анны Пармас. А также фильмы "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Лед" Олега Трофима, "Дылда" Кантемира Балагова; анимационные проекты "Снежная королева. Огонь и Лед", "Снежная королева. Зазеркалье", "Большое путешествие". В программе фестиваля каждой из четырех стран запланировано по 8 фильмов - состав будет варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Сергей Сельянов объяснил принцип отбора таких картин в целом и в частности на примере своей компании. По словам продюсера, с анимацией и зрительскими картинами все более-менее ясно. "Это наиболее устойчивый и стабильный экспортный товар. Но интересно, как поведут себя и другие фильмы", - сказал Сельянов. Он привел в пример из своей практики ленту "Особенности национальной рыбалки", которая заняла первое место в прокате Чехии во времена перестройки. "Фильм "Кукушка" в свое время заработал в Швейцарии на одной копии больше, чем "Звездные войны", а в соседней Германии - нет. Сейчас мы действуем наощупь. А хотелось бы базироваться на конкретных данных по рынку", - сказал Сельянов.

В Австралии Russian Film Festival стартует 9 ноября на платформе Hyvio, 19 ноября эстафета перейдет к FilminLatino в Мексике, 10 декабря к фестивальной программе присоединятся испанская Filmin и бразильская Spcine Play. Фильмы будут показаны с субтитрами на языках стран-участников, анимация - с профессиональным дубляжом. В каждой из стран пройдет промокампания, организованная "Роскино" совместно с зарубежными платформами.

"За последние несколько лет российский контент стал более востребованным VOD-платформами. Из недавних успехов можно отметить российскую анимацию на китайском рынке, а также сериал "Эпидемия", который сейчас занимает 3-е место по просмотрам на платформе Netflix. Программа Russian Film Festival 2020, которая включает контент разного жанра от анимации до триллера и авторского кино, сформирована таким образом, чтобы широкая аудитория, зрители разных возрастов и с различными жанровыми предпочтениями смогли найти что-то на свой вкус. В будущем мы планируем проводить Russian Film Festival в "гибридном" формате, совмещая онлайн- и офлайн-мероприятия", - говорит генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова.

Клим Шипенко, чей фильм "Текст" участвует в трех из названных недель кино, сказал, что много раз ездил на Недели российского кино в разных странах. "Очень приятно, когда стоят очереди и общаешься с людьми. Важно устанавливать контакт с мировым зрителем, потому что мы тут все немного варимся в своем соку. Для создателей российского кино важно понимать, что они находятся в мировом контексте", - подчеркнул режиссер. И добавил: "Я рад, что Недели росийского кино переживают ребрендинг. Он был нужен и важен. И деловая площадка нужна, чтобы достучаться до еще большего количества зрителей. Часто зритель приходит, но не всегда информация о фильмах распространяется в прессу и доходит до наших коллег". Шипенко также отметил, что для создателей фильмов важен масштаб. Он знает, о чем говорит - ведь именно ему доверено снимать самый масштабный фильм в истории страны - в космосе, на МКС.

Ранее Евгения Маркова говорила о том, что на каждом Russian Film Festival обязательно будет деловая составляющая программы - образовательные секции, мастер-классы, питчинги и так далее. Так что неудивительно, что испанский партнер Жоан Сала сказал о происходящем так: "У современного российского кино есть амбиции и потенциал, которые помогут ему понравится испанскому зрителю. Мы уверены, что этот проект станет поворотной точкой для нашей аудитории".