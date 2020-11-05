Новому Volkswagen Golf R по плечу и "кольцо", и дрифт

Volkswagen представил спортивный Golf R нового поколения. Golf R на шасси модели восьмой генерации будет только пятидверным хэтчбеком.

Самый быстрый Golf стал еще быстрее: разгон 0-100 км/ч он совершает за 4,7 с - минус 0,1 с относительно предшественника. А на северной петле трассы Нюрбургринга он способен "привозить" предшественнику целых 19 секунд с круга. Как? Прежде всего, его 2,0-литровый турбомотор на 9% мощнее и на 5% моментнее (320 л.с., 420 Нм).

В машине применены эффективные тормоза с увеличенными до 358 мм диаметром передних дисков и двухпоршневыми суппортами. Машина укомплектована системой полного привода 4Motion с функцией управления тягой задней оси - это повышает устойчивость и предел в поворотах.

Инновация Golf R в следующем: работой амортизаторов, системы стабилизации, коробки передач DSG, распределением момента между осями и колесами задней оси заведует единый процессор. Таким образом, обеспечивается максимально слаженная работа всех систем для наилучшего контроля автомобиля в режимах близких к предельным.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

К тому же новый Golf R официально обучен "дрифтовать" - в динамической системе предусмотрен специальный режим.

Внешне спортивный Golf R отличается от стандартной модели передним бампером с самой большой решеткой в семействе, 19-дюймовыми колесными дисками, задним бампером с имитацией диффузора и двумя сдвоенными патрубками выхлопа под ним, увесистым спойлером на пятой двери и накладками на порогах.

Продажи Golf R в странах ЕС стартуют с недели на неделю. Механическая КП на Golf R будет предложена только на североамериканском рынке.