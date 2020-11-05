Обновленный Kia Picanto сертифицировали в России

Kia Motors сертифицировала в России обновленную версию малолитражки Picanto, соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта, он начнет действовать с 15 ноября, то есть примерно с этой даты стартуют продажи обновленной модели в РФ.

Напомним, что рестайлинговый Picanto в спецификации для Европы Kia представила в июне нынешнего года. Экстерьер машины освежили за счет новой светотехники, бамперов и решетки радиатора.

В салоне появилась улучшенная медиасистема UVO Connect с увеличенным с 7 до 8 дюймов дисплеем, комплектацию же дополнили несколькими новыми системами безопасности и ассистентами вождения, включая предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, контроля рядности движения, слежения за усталостью водителя.

В Европе модель предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,0 л - атмосферным мощностью 67 л.с. или турбированным отдачей 100 л.с. Мотор сочетается с 5-скоростной МКП или новой 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В России Picanto и после рестайлинга продолжат предлагать с 1,0-литровым "атмосферником" или 1,2-литровым мотором мощностью 84 л.с., следует из ОТТС. Роботизированной коробки передач у нас не будет: россияне по-прежнему смогут выбирать между 5-скоростной "механикой" и 4-ступенчатым "автоматом".

В нашей стране Picanto будет предлагаться в стандартной версии или в версии GT-Line. Вторая отличается декором: установлен оригинальный бампер с более рельефной решеткой, боковые юбки и задний диффузор с имитацией двойного выпуска.

Для России Picanto с 2017 года производят на заводе "Автотор" в Калининграде. Цены и сроки выхода обновленной версии пока не публикуются.

Дорестайлинговая модель в РФ стоит от 739 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.