Обзор Honor 10X Lite - бюджетник с большой батарей

Если раньше производители бюджетных смартфонов соревновались в том, "у кого мегапиксель больше", то теперь это соревнование плавно перетекло в другую битву - у кого больше батарея. В этом плане китайцы из Honor решили не идти против главного тренда смартфонной индустрии 2020 года и выкатили свой аппарат с аккумулятором на 5000 мАч - Honor 10X Lite. Давайте посмотрим на новинку подробнее.





Позиционирование и дизайн

Компания позиционирует смартфон как недорогое устройство. Honor 10X Lite хорошо выглядит - рамки экрана справа, слева и вверху очень тонкие, вполне на "флагманском" уровне. Единственное, что выдает в нем бюджетность - это небольшой "подбородок" снизу. В остальном к дизайну никаких претензий нет - смартфон хорошо лежит в руке, несмотря на свою "лопатость".

На правой боковой грани расположена кнопка включения, в нее встроен сканер отпечатков пальцев. Последний работает довольно быстро и четко. Чуть выше - качелька громкости. На верхней грани отверстие для микрофона, слева - слот под две nano-Sim и обычную карту памяти формата MicroSD. За это решение точно стоит сказать спасибо - карты формата NM до сих пор стоят в 3 раза дороже по сравнению с обычным форматом MicroSD. Снизу нашли место для 3,5 мм-аудиоразъема, еще одного микрофона, разъема USB Type C и динамика.

Задняя крышка выглядит очень симпатично, но при этом легко собирает отпечатки пальцев - поэтому в компании положили в комплект чехол. Блок камер выпирает из корпуса совсем ненамного - смартфон аккуратно лежит на столе.

Дисплей

Смартфон получил 6,7-дюймовый экран с разрешением 2400 х 1800 пикселей, он занимает 90,3% передней панели. Для бюджетного устройства, которым является Honor, это очень даже неплохо. Цветопередача, угол обзора - все на достойном уровне. На ярком солнце ввиду московской серости в последнее время работу дисплея проверить не удалось, но думаю, что все должно быть в порядке.

AppGallery

Писать в 100500 раз о том, что на аппарат Huawei и Honor отсутствуют сервисы Google я не буду - давайте лучше посмотрим на то, что изменилось за последнее время. Во-первых, добавились приложения популярных отечественных банков - перечислять все я не стану, но если вы являетесь клиентом одного из крупных российских банков, то найти его приложение в AppGallery не составит труда. "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекса" тоже на месте. А вот с игрушками дела идут не очень хорошо. И если Asphalt 9 и World of Tanks на месте, то, например, Hearthstone я не нашел. Да, можно пойти окольными пулями, но это неудобно.

Скачать WhatsApp, Facebook, Instagram и другие американские приложения можно, но с официального сайта. Никаких проблем при этом не возникнет - разве что обновлять придется вручную.

Производительность

Honor 10X lite получил процессор Kirin 710A. Это неплохой процессор среднего уровня, его вполне хватит на то, чтобы погонять в "Танчики" на минимальных настройках графики. На ультра-настройках, разумеется, частота будет снижаться до 25 - немного, но что есть, то есть. Количество оперативной памяти - 4 Гб, а постоянной 128 Гб, которую, впрочем, можно расширить еще на 512 Гб.

Камера

Смартфон получил четыре камеры. Это основной модуль с разрешением 48 мегапикселей c диафрагмой f/1.8, 120-градусный ультраширик на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и датчик глубины на 2 мегапикселя и макросъемка на 2 мегапикселя. Honor 10X lite неплохо снимает - к качеству фотографий претензий нет.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и это действительно очень много. Аппарат живет не просто долго, а очень долго. У меня получилось его разрядить за 2,5 дня. Это хороший результат. При этом за полчаса смартфон заряжается почти на 50%, а за час на 84%.

Коммуникационные возможности

Аппарат с поддержкой NFC - а это значит, что им можно без проблем расплачиваться картой. Во-первых, для этого есть приложения SberPay, а во-вторых - приложение "Кошелек" для держателей карт Mastercard крупных банков. Ну и конечно же, Huawei Pay. Единственное, что меня сильно огорчило - отсутствие Wi-Fi на 5 ГГц. 2,4 Ггц это, конечно, здорово, но было бы лучше, если бы присутствовала возможность подключаться и к таким сетям.

Выводы

У Honor получился хороший бюджетный смартфон, который обладает своими плюсами - емкой батареей, неплохой камерой и процессором. Но вот цена в 16 990 рублей все же немного завышена. Оптимальная цена на это устройство 14000 рублей, вот за эти деньги его смело можно будет смело брать. А пока стоит немного подождать. Но тем не менее, это один из самых удачных бюджетных смартфонов этой осени. Выбор, как всегда, за вами.