Президент Беларуси поручил решить вопрос с производством российской вакцины

Президент напомнил, что в разговоре, который у него состоялся накануне с российским коллегой, Владимир Путин предложил "исходный материал для вакцины. Производите ее для себя, хотите продавать - продавайте", - посоветовал российский лидер. Если вакцина Союзного государства устраивает, изучите вопрос и срочно "внесите предложения по организации производства", потребовал от специалистов белорусский руководитель.

А заняться этим вопросом "без шума и пыли" он поручил своему помощнику Александру Косинцу. "Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях", - добавил глава государства.

Стоит добавить, что, по данным Минздрава Беларуси, в стране уже 102 313 человек заражены коронавирусом. Из них полностью выздоровели и выписаны из больницы - 88 701 пациентов, а количество летальных исходов составляет 995 человек. Только в период с 4 по 5 ноября новых случаев заражения составило в республике 984, констатируют новостные порталы.