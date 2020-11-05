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05.11.2020 09:21
Рубрика: Общество

Более 650 тысяч консультаций провели врачи центра телемедицины

Текст: Любовь Проценко

Более 650 тысяч онлайн-консультаций провели врачи центра телемедицины для пациентов с COVID-19 и участников исследования вакцины "Спутник V". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- С начала пандемии более 650 тысяч онлайн-консультаций провели врачи телемедицинского центра для пациентов с COVID-19 и участников исследования вакцины "Спутник V". Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тысяч пациентов. Специалисты следят за здоровьем больных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, состояние которых позволяет проходить лечение дома. Также врачи центра постоянно находятся на связи с участниками пострегистрационного исследования российской вакцины против коронавирусной инфекции, для них было проведено почти 120 тысяч консультаций, - рассказала заммэра.

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Напомним, врачи телемедицинского центра с помощью видеосвязи проводят круглосуточный мониторинг состояния пациентов и дают рекомендации. Врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в ЕМИАС. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

С 23 марта жители Москвы с легким течением коронавирусной инфекции проходят лечение на дому. Врачи скорой помощи или поликлиники после осмотра и проведения необходимых исследований принимают решение о возможности прохождения лечения пациента на дому или о его госпитализации. При этом, в случае COVID-19, заболевшему и живущим с ним нельзя покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие коронавируса в организме.

В московском телемедицинском центре работает 200 квалифицированных врачей. Это позволяет проводить до 6000 тысяч консультаций в сутки в случае необходимости.

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