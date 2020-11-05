Мэр напомнил, что старшеклассники в столице на дистанционке находятся вот уже три недели. После внеплановых каникул с 5 по 18 октября младшие классы, в которых в столице учатся 540 тысяч детей, отправились в школу, а ученики с 6-го по 11-й класс остались заниматься дома. Это дало свой результат: доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Впрочем, снижается заболеваемость и в младших классах, ведь учебные корпуса фактически целиком оказались в их распоряжении. Нет скученности, уменьшилось количество контактов между детьми. Результат - классов, находившихся из-за коронавируса на карантине, в октябре, по данным заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, стало меньше в десять раз. Вместе с переводом на удаленку еще 1,2 миллиона работающих москвичей и масочным режимом стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID -19 и в целом по городу.

"Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться, - поделился тревогой глава города. - Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций". И если в течение минувшей недели количество вновь выявленных случаев заражения опускалось даже до трех с лишним тысяч, то вчера подпрыгнуло до 5255 человек.

Поэтому мэр принял решение продлить дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года. "Берегите себя и своих близких! - обращается к москвичам Собянин. - Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования". Московская электронная школа работает все стабильнее, сбоев почти не стало, сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования Москвы. И это при том, что в течение этой семидневки учителя провели более миллиона онлайн-уроков, а в целом с 19 октября - свыше 1,5 миллиона онлайн-занятий.

Одновременно к урокам в МЭШ подключаются свыше 600 тысяч учителей и учеников, не испытывая при этом никаких неудобств. Достаточно войти через электронный дневник в расписание и сразу перейти на видеоурок. Причем на все полугодие, отмечает Анастасия Ракова, сформированы видеоуроки, где кратко идет объяснение по каждой теме. Включить урок и прослушать тему , которая интересует, ребята могут самостоятельно. Таким образом, оберегая с помощью дистанционки детей от риска заражения, родители могут быть спокойны и за то, что неучами их сыновья и дочки не останутся.

Прямая речь

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии:

- Я понимаю, что дистанционное обучение может быть непростым и для учеников, и для педагогов, и для семьи. Я понимаю, что кому-то продление дистанционного обучения не нравится. Но давайте с вами все же выбирать главное - а кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах? Или чтобы дети были переносчиками инфекций? Никому не нравится. И, основываясь на этом, я поддерживаю решение мэра Москвы Собянина - продлить дистанционное обучение школьников с 6-го по 11-й класс.

Между тем

Выберут родители

Власти Санкт-Петербурга предоставят возможность родителям самостоятельно выбирать форму обучения для своих детей. Фактически в городе будет организовано два параллельных процесса: сохранено очное обучение в школах и создано дистанционное для желающих соблюдать изоляцию. По данным недавнего опроса, за онлайн-уроки высказалось 25 процентов родителей петербургских школьников.

Для того чтобы реализовать идею, в Петербурге во время второц учебной четверти намерены создать уникальный для России проект - общегородской онлайн-центр. Здесь будут проводиться полноценные онлайн-уроки для всех параллелей и вебинары по наиболее трудным разделам. Кроме того, планируется набрать целую команду тьюторов, которая будет сопровождать учеников, помогая с выполнением домашних заданий и разъясняя сложные темы. Школьным учителям, по большому счету, останется лишь проверка выполненных работ.

Для перехода на удаленное обучение родителям достатоНововведения должны вступить в силу уже во второй четверти, то есть с 9 ноября. чно будет написать заявление директору своей школы, указав там предполагаемый срок.

- Это абсолютно рабочая идея, - считает Константин Тхостов, директор лицея № 369. - Современное образование не может быть заперто в четырех стенах, какими бы классными они ни были. Даже если отвлечься от нынешней пандемии -дети всегда будут пропускать занятия из-за болезней или, например, спортивных соревнований. А наверстывать пропущенное очень сложно.

Задача школы дать возможность полноценно учиться тем, кто по какой-то причине не может находиться в классе.

Нововведения должны вступить в силу уже во второй четверти, то есть с 9 ноября.

Подготовила Евгения Цинклер