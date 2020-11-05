Указ мэра Москвы от 5 ноября 2020 года № 106-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ), заменив в пунктах 13.2 и 13.6 указа слова "8 ноября" словами "22 ноября".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой

Мэр Москвы С.С.Собянин







