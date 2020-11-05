Уважаемые школьники, педагоги, мамы и папы,

Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких.

Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью Covid-19. Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась.

Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций.

Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано.

Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 г.

Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования.

Берегите себя и своих близких!

Ваш мэр

С.Собянин