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05.11.2020 / 15:04
Текст: Ирина Рыбникова

Названа причина наезда на остановку в Москве

Женщина, сидевшая за рулем иномарки, которая въехала в остановку в самом центре Москвы, была трезва. Причиной ДТП стала невнимательность водителя за рулем, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В результате аварии пострадали две женщины и ребенок. Информацию о трех пострадавших подтвердили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Напомним, ДТП случилось на Садово-Триумфальной улице в центре Москвы. Там сейчас работают правоохранительные службы, движение в районе аварии затруднено, транспорт движется только по одной полосе.

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