Названа причина наезда на остановку в Москве

Женщина, сидевшая за рулем иномарки, которая въехала в остановку в самом центре Москвы, была трезва. Причиной ДТП стала невнимательность водителя за рулем, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

В результате аварии пострадали две женщины и ребенок. Информацию о трех пострадавших подтвердили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Напомним, ДТП случилось на Садово-Триумфальной улице в центре Москвы. Там сейчас работают правоохранительные службы, движение в районе аварии затруднено, транспорт движется только по одной полосе.