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05.11.2020 22:47
Рубрика: Экономика

Все по местам

Появился указатель "набитых" вагонов
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
В московском метро заработал сервис, показывающий свободные и заполненные вагоны поездов. Пока его можно увидеть только на "Проспекте Мира", но в дальнейшем, отмечают в пресс-службе департамента транспорта, технологию расширят и на другие станции.

В метро на всех станциях заработает система видеоаналитики. Она не просто фиксирует все происходящее, но и анализирует. Камеры понимают, какие вагоны заполняются активно, а какие относительно свободны. Как полагают в дептрансе, эта функция будет особенно нужна сейчас, во время пандемии, когда так важно соблюдать социальную дистанцию.

Власти подвели итоги первых дней проекта "Время ранних" в московском метро

Внедрять технологию решили постепенно. На радиальной станции "Проспект Мира" стоит арка, рассказывающая пассажирам о новой технологии. На станционную стену направлен проектор, который показывает время и загруженность вагонов. Пока что картинка передается только над платформой, где останавливаются поезда в сторону центра.

Изображены там пиктограммы вагонов со стеклами разных цветов. Зеленый, значит, малая загруженность, желтый - незначительная, оранжевый - значительная и, наконец, красная - под завязку. То есть еще до прибытия поезда мы можем выбрать подходящий вагон.

Вскоре такой же сервис, но уже в другом техническом исполнении, появится на станции "Мичуринский проспект". А вообще предполагается, что узнавать о загруженности вагонов будем дистанционно, с помощью приложения "Метро Москвы". Пока такая функция работает только у группы испытателей. Но как только ее "обкатают", обновленное приложение смогут скачать все желающие.

Тем временем

Москвичи дадут имя новой ветке

Большая кольцевая линия столичного метро получит новое название. Его помогут подобрать москвичи. Свой вариант можно предложить через проект "Активный гражданин".

Третьему пересадочному контуру, как изначально называлось строящееся кольцо, дали новое имя три года назад. Ветку тогда нарекли Большой кольцевой. Спустя год, объяснили в пресс-службе "Активного гражданина", в адрес метро стали обращаться горожане, посчитавшие название не совсем удачным. Мол, пассажиры путаются, поскольку Кольцевая линия уже есть. Работает и Московское центральное кольцо. Поэтому БКЛ нужно другое имя. В этот раз варианты отсутствуют - в пустую строку нужно вписать свой.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Власти Москвы назвали сроки появления нового метро на западе

Впервые о строительстве еще одной кольцевой линии метро в Москве, напомню, заговорили в 80-х годах прошлого века. Планы долгие годы оставались планами, в том числе из-за нехватки финансов. Начать стройку удалось только в 2011 году. Первый участок Большой кольцевой линии, от "Петровского парка" до "Делового центра", открылся в феврале 2018 года. Следом, в декабре того же года, пассажиров приняла "Савеловская". В марте 2020 года заработали станции "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская". Они пока работают в составе Некрасовской линии. Полностью кольцо длиной 70 километров, как ожидается, замкнется к 2023 году. Таким образом, оно может стать самым протяженным метрокольцом в мире и обогнать вторую кольцевую линию пекинского метро, длина которой составляет 57 километров. Со станций можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра и 11 пересадок на линии железной дороги. Сегодня, чтобы попасть на соседнюю радиальную линию, пассажирам зачастую приходится ехать в центр, делать два, а то и три перехода. С открытием новой линии путь сократится в среднем на полчаса. К примеру, поездка от "Калужской" до "Севастопольской" вместо 40 минут займет 10.

Подготовил Сергей Жуков

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