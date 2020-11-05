Собянин: Юго-Восточная хорда уже построена на одну треть

Полным ходом идет в столице строительство одновременно четырех скоростных магистралей. К такому выводу пришел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сооружение одной из них - Юго-Восточной хорды, которая начала строиться последней лишь в прошлом году.

- Несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, мы продолжаем активное дорожное строительство. Глобальным проектом являются четыре хорды: Северо-Западная хорда построена полностью, Северо-Восточная хорда - на две трети, строится Южная рокада и даже один из самых молодых проектов - Юго-Восточная хорда - построена уже на треть, - рассказал журналистам глава города, побывав на одном из ключевых участков трассы - от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Как доложил Собянину глава столичного стройкомплекса заммэра Москвы Андрей Бочкарев, готовность участка от Рязанского проспекта до ТТК составляет 82%. Завершить его сооружение планируется в 2021 году, однако в полной мере воспользоваться им автомобилисты смогут несколько позднее - после открытия съездов на Рязанский проспект, которые строятся в составе головного участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Новая городская магистраль - Юго-Восточная хорда по проекту проходит от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив между собой крупные автомобильные магистрали города - Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в ТиНАО через магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

Ее появление существенно улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов города, дороги в которых сейчас чрезмерно перегружены. Свободнее движение будет в Нижегородском районе, районе Лефортово, Перово, в Рязанском районе, в Соколиной Горе, Печатниках, Южнопортовом, в Текстильщиках, Нагатинском Затоне, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северном, в Бирюлево Западном, в Северном и Южном Чертаново, Северном и Южном Бутово, Даниловском и Нагатино-Садовниках районах, в которых проживает около 2,5 миллиона человек. В это же время снизится транспортная нагрузка и на центр города, ТТК, МКАД и другие вылетные магистрали.

Протяженность основного хода ЮВХ составляет порядка 28 км. С учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети в ходе ее сооружения добавится более 100 км дорог, 59 искусственных сооружений протяженностью 24 км и 13 пешеходных переходов.

Строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков. Строительство семи из них уже ведется.