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05.11.2020 23:03
Рубрика: Происшествия

Специальная комиссия выявит причины ЧП на ж/д в Новой Москве

Текст: Ирина Огилько

Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков возглавил работу комиссии с участием представителей собственника подвижного состава (ОАО ЦППК) для расследования причин происшествия. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

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"Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда ОАО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях", - рассказали в пресс-службе.

На период восстановительных работ движение поездов организовано по укороченному маршруту. Поезда из Москвы следуют до станции Лесной Городок, а из области до станции Апрелевка.

Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено.

Напомним, что сегодня в 21:04 на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении электропоезда N 7161 Москва - Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона. Пострадавших нет. Пассажиры электрички эвакуированы. Для их перевозки назначены компенсационные автобусы на участке Толстопальцево-Лесной городок-Апрелевка.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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