Видео: в Москве завершили ремонт четырех мостовых сооружений

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабный ремонт четырех ключевых мостовых сооружений Москвы. Об этом этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Завершены дорожно-ремонтные работы на четырех мостовых сооружениях - Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде Москва-Сити, - отметил Петр Бирюков. - Движение транспорта полностью восстановлено".

Заместитель мэра подчеркнул, что объем ремонта на этих сооружениях весьма внушительный. Общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров. Здесь была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повышает эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшает воздействие от механических нагрузок.

Всего в этом году запланирован текущий ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад. Работы на этих объектах завершат до конца года.