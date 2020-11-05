За 10 месяцев в столичном регионе зарегистрировали 200 тысяч новых авто

Число автомобилей в Москве и Московской области продолжает расти - только в этом году в ГИБДД зарегистрировали более 200 тысяч новых авто в двух регионах. Общее их число теперь превышает 8 миллионов. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Это достаточно большая, существенная цифра, которая, конечно, влияет на загруженность столичных и подмосковных магистралей", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Заммэра также сказал, что загруженность столичных дорог на фоне ситуации с коронавирусом растет с каждым днем - ежедневно количество автомобилей в городе прирастает на 3-5 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Это от 90 до 130 тысяч дополнительных машин выезжает на дороги. Цифра серьезно влияет на загруженность, в первую очередь, вылетных магистралей. Мы видим, как утром на въездных магистралях в Москву имеется определенный затор, это поток машин направляется к нам из Московской области", - объяснил Ликсутов. На загруженность дорог также оказывают влияние погода и ремонтные работы, добавил заммэра.