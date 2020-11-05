В Приморье открыли амбулаторные центры для людей с симптомами COVID-19

На базе владивостокских поликлиник открылись инфекционные центы, где могут получить медицинскую помощь люди с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По информации министерства здравоохранения края, первый круглосуточный амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) начал работу сегодня на базе поликлиники №6 на Черемуховой, 32. Второй откроется завтра на базе поликлиники № 9 по адресу на улице Горшкова, 3. Третий, созданный на базе поликлиники №1, принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21. Он работает с 9.00 до 20.00 часов.

В ведомстве отметили, что аналогичные центры, созданные в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, будут открываться в городах и районах Приморья с начала следующей недели.

"Это дополнительная мера для жителей, которые заболели инфекционными заболеваниями и нуждаются в помощи врача. Каждый центр укомплектован штатом квалифицированных медицинских работников. АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения" - пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В каждом центре будет работать процедурный кабинет, где можно пройти ЭКГ, сдать анализы, в том числе кровь на антитела, и при необходимости - мазки на ПЦР. Тяжелым экстренным пациентам будет дана возможность сделать КТ для определения дальнейшей тактики лечения. На прием к специалистам центра можно записаться по телефону регистратуры поликлиники, интернету или прийти без записи.

В минздраве также напомнили, что уже с середины ноября приморцы, которые находятся на амбулаторном лечении COVID-19, будут получать бесплатные препараты. На эти цели выделено 72 миллиона из федерального бюджета.

За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 210 человек. Общее количество случаев - 16391. Выздоровели 12733 пациента.