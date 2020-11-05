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05.11.2020 13:48
Рубрика: Общество

В Саратове для медиков построят более 300 служебных квартир

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с жителями своего избирательного округа в Саратовской области. Спикер проверил, как идет подготовка к строительству служебного жилья для сотрудников станции скорой помощи в Саратове и предложил построить такое же жилье для работников новой инфекционной больницы. Всего планируется сдать более 300 квартир для врачей и среднего медперсонала.

Фото: iStock
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Как подчеркнул Вячеслав Володин, сейчас главная задача - восполнить нехватку в медучреждениях врачей, фельдшеров и медсестер. В настоящее время вакансии врачей на скорой помощи Саратова заполнены лишь на 30 процентов, среднего медперсонала - наполовину. Ранее, как уже рассказывала "РГ", за счет средств облбюджета подняли зарплату водителям "скорой", кроме того, поступил дополнительный автотранспорт. Однако машины не используются, потому что не хватает медицинских бригад.

В четверг спикер осмотрел первую будущую стройплощадку под служебное жилье медикам в микрорайоне Елшанка. Здесь на месте расселенных и снесенных бараков на улице Клубной планируется построить 14 таунхаусов с 56 двухкомнатными и однокомнатными квартирам.

Служебное жилье смогут получить при трудоустройстве выпускники медицинских университетов и колледжей. Квартиры предназначаются сотрудникам подстанций скорой помощи в Ленинском и Кировском районах города.

Рядом с будущими домами медиков - детский садик и школа, завершаются работы по разбивке на месте снесенных бараков парка, в будущем году начнется строительство крытого ледового катка.

По словам Вячеслава Володина, жилье будет строиться по благотворительному проекту.

После этого планируется обеспечить жильем и работников других подстанций в городе. Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, подходящая стройплощадка найдена на улице Шелковичной, там есть возможность построить 10-этажный жилой дом еще на 49 квартир. По словам главврача скорой помощи Олега Андрущенко, этих квартир хватит, чтобы обеспечить жильем новых сотрудников на все имеющиеся сейчас вакансии.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Кроме того, в микрорайоне Елшанка на соседней улице Лагерной предполагается построить четырехэтажные жилые дома на 200 квартир для сотрудников новой областной инфекционной больницы, которая сейчас возводится неподалеку на Московском шоссе. Сдать медучреждение планируется в будущем году.

В этот же день Вячеслав Володин провел совещание по оказанию медпомощи жителям региона в Саратовском медицинском госуниверситете. Как сообщается в аккаунте спикера в социальных сетях, причиной послужили жалобы саратовцев на нехватку лекарств, отказы в госпитализации, невозможность пройти обследование по компьютерной томографии, и сдать тесты на коронавирус. Спикер обратил внимание областных чиновников, что закупленные на бюджетные деньги томографы в больницах не используются, в тоже время стоимость такой процедуру в частных клиниках выросла с двух до пяти-шести тысяч рублей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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