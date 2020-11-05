В Уфе самый сильный человек России поставил рекорд, сдвинув самолет

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин вновь удивил всех, установив новый рекорд страны, посвятив его ушедшему из жизни мэру Уфы Ульфату Мустафину.

5 ноября на территории уфимского аэропорта Эльбрус Нигматуллин сдвинул с места и за 44,58 секунды протянул на 25 метров самолет Boing-737-500. Видео, запечатлевшее рекорд, опубликовала ГТРК "Башкортостан".

Вес самолета составил около 36 тонн. Помогали Эльбрусу поставить рекорд только трос, обувь на резиновой подошве и поддержка немногочисленных зрителей. Зафиксировал рекорд президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ранее Эльбрус Нигматуллин тягал двухэтажный коттедж, пианино весом в 300 килограммов, сцепку из двух автобусов, поезд, сухогруз и речное судно.

Справка "РГ"

Эльбрус Нигматуллин - многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man, двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.