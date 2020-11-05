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05.11.2020 12:28
Рубрика: Спорт

В Уфе самый сильный человек России поставил рекорд, сдвинув самолет

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин вновь удивил всех, установив новый рекорд страны, посвятив его ушедшему из жизни мэру Уфы Ульфату Мустафину.

Фото: Из личного архива Антона Шиловского
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5 ноября на территории уфимского аэропорта Эльбрус Нигматуллин сдвинул с места и за 44,58 секунды протянул на 25 метров самолет Boing-737-500. Видео, запечатлевшее рекорд, опубликовала ГТРК "Башкортостан".

Вес самолета составил около 36 тонн. Помогали Эльбрусу поставить рекорд только трос, обувь на резиновой подошве и поддержка немногочисленных зрителей. Зафиксировал рекорд президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ранее Эльбрус Нигматуллин тягал двухэтажный коттедж, пианино весом в 300 килограммов, сцепку из двух автобусов, поезд, сухогруз и речное судно.

Справка "РГ"

Эльбрус Нигматуллин - многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man, двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

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