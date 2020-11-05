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05.11.2020 11:27

"Транснефть - Западная Сибирь" реконструировала участок магистрального нефтепровода Красноярск - Иркутск

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Красноярск - Иркутск на территории Нижнеингашского района Красноярского края.

Реконструкция участка протяженностью 20,8 км велась с октября 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". Цель - повышение эксплуатационной надежности магистрального нефтепровода.

Новый участок нефтепровода проложен в траншее параллельно действующему МН. Расчетный срок его эксплуатации превышает 30 лет. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности были использованы трубы классом прочности К56, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах и способные выдерживать рабочее давление от 7,4 Мпа и выше. Толщина стенок трубы - от 12 до 16 мм. Заводское трехслойное полиэтиленовое изоляционное покрытие трубы позволит минимизировать воздействие коррозионных процессов.

Также в рамках реконструкции специалисты выполнили монтаж двух узлов запорной арматуры с установкой шиберных сейсмостойких задвижек с электроприводом. Вместе с задвижками были обустроены колодцы отбора давления и герметичные колодцы для подземного укрытия вантузов. Вантузы используются для впуска - выпуска воздуха при выполнении операций по заполнению и опорожнению нефтепровода при проведении планового и профилактического ремонта

По окончании строительно-монтажных работ и до ввода в эксплуатацию была выполнена проверка состояния изоляционного покрытия реконструированного участка, проведены гидравлические испытания, осуществлен контроль геометрических параметров трубопровода. По результатам обследований отклонений не обнаружено. Реконструированный участок МН Красноярск - Иркутск введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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