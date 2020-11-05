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05.11.2020 11:05
Рубрика: Происшествия

В Омске работники аэропорта заплатили 600 тысяч за повреждение самолета

Текст: Наталья Граф (Омск)

Кировский районный суд города Омска взыскал с двух работников Омского аэропорта 600 тысяч рублей за повреждение самолета частной авиакомпании.

Фото: iStock
При вылете из Красноярска самолет потерял трап

В феврале этого года в Airbus 320, готовящийся вылететь в Москву, врезался электротягач с багажной тележкой. В результате повредилась обшивка капота двигателя самолета. Воздушное судно отстранили от полета. Омский аэропорт был вынужден возмещать авиакомпании понесенные убытки.

После того, как виновники инцидента были установлены, представители ОАО "Омский аэропорт" обратились в суд с иском о взыскании материального ущерба.

- Суд удовлетворил иск и обязал граждан солидарно выплатить в пользу ОАО "Омский аэропорт" сумму материального ущерба в размере 600 тысяч рублей, - сообщили в УФССП России по Омской области. - В результате удержаний задолженность перед взыскателем погашена в полном объеме.

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