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05.11.2020 01:53
Рубрика: Происшествия

Число госпитализированных после ДТП в Новгороде выросло до 8 человек

Количество госпитализированных после аварии с автобусом, который врезался в здание Новгородского госуниверситета, выросло до восьми. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС. Ранее сообщалось о семи госпитализированных.

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде

"Восемь пострадавших доставлены в больницу. Последней была госпитализирована девушка, которую деблокировали из автобуса. В салоне машины больше не осталось людей", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В аварии погибли два человека. Напомним, накануне вечером рейсовый пассажирский автобус врезался в здание университета. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На момент аварии в автобусе находились 26 человек, 16 из них уехали домой. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК.

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