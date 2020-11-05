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05.11.2020 12:53
Рубрика: Происшествия

В Великом Новгороде протаранивший вуз автобус сначала врезался в ВАЗ

Текст: Вера Черенева

Автобус ЛИАЗ, который накануне врезался в здание главного корпуса Новгородского государственного университета, за несколько минут до столкновения попал в еще одно ДТП.

Фото: Следственный комитет России
Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде увеличилось до двух

Об этом сообщает областное управление ГИБДД на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, автобус врезался в автомобиль ВАЗ-2114, после чего не остановился, а продолжил движение.

Обнародованная ГИБДД запись с камер видеонаблюдения позволяет сделать вывод, что автобус ехал на достаточно высокой скорости.

В итоге ЛИАЗ въехал в главный корпус вуза на площади строителей. Скончалась женщина, находившаяся за рулем автобуса, а также один из пассажиров. Всего травмы получили 10 человек, в салоне находилось 26 пассажиров. Следственный комитет возбудил сразу после ДТП уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В прокуратуре Новгородской области отметили, что сейчас возбуждено второе дело - о нарушении водителем правил дорожного движения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород РГ-Видео

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