Петербургские школы вернутся к обычному режиму работы после каникул

После каникул школы Петербурга будут работать в обычном режиме, сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина. Ранее выяснилось, что три четверти родителей считают необходимым очный формат обучения.

В масштабном опросе приняло участие почти 110 тысяч человек. За дистанционную форму обучения высказались порядка 27 тысяч родителей.

Несмотря на то, что сторонники удаленки в школе оказались в меньшинстве, с 9 ноября дети по желанию родителей смогут обучаться без личного посещения учебного заведения. Дистанционный формат родители могут выбрать на любое время, затем ребенок возвращается в класс и продолжает обучение в обычном режиме.

На период дистанционки дети получают доступ к порталу дистанционного обучения, могут подключаться к вебинарам. В удаленном режиме школьникам даже пообещали продленку, заниматься с детьми будут в этот период тьюторы из числа старшекурсников Российского государственного педагогического университета имени Герцена.