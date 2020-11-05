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05.11.2020 15:29
Рубрика: Культура

В год столетия Георга Отса в Петербурге назовут лучших вокалистов

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
С 7 по 9 ноября в Государственной академической капелле пройдет IV Международный фестиваль-конкурс имени Георга Отса. В год столетия знаменитого исполнителя звание лучших будут оспаривать более семидесяти претендентов.
Фото: Пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
Мариинский театр открыл выставку, посвященную Петру Чайковскому

Пандемия внесла коррективы в проведение музыкального смотра: из-за сложности с пересечением границ в этом году на конкурсе кроме России представлены только Израиль и Италия. Эпидемиологические ограничения также повлияли на работу жюри. Три российских представителя - народные артисты России Юрий Лаптев, Сергей Лейферкус и Павел Бубельников - будут оценивать выступления конкурсантов в залах Капеллы, а зарубежные члены жюри в онлайн-режиме.

Конкурсная программа будет доступна для свободного посещения зрителями, ценители классики также смогут следить за трансляциями на сайте смотра.

Помимо прослушиваний участников конкурса ждут мастер-классы выдающегося оперного исполнителя Сергея Лейферкуса и концертмейстера оперной труппы Михайловского театра Натальи Дудик. Финал конкурса будет отмечен проведением концерта, программу которого составят сочинения Чайковского, Верди и Доницетти.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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