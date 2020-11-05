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05.11.2020 19:12
Рубрика: Культура

В Калининграде представили музыкальную историю об Александре Невском

Текст: Владимир Глуховцев
Фото: пресс-службы Кафедрального собора в Калиниграде Фото: пресс-службы Кафедрального собора в Калиниграде
Фото: пресс-службы Кафедрального собора в Калиниграде

Мировая премьера музыкально-драматической программы "Сказание об Александре Невском" состоялась в Кафедральном соборе Калининграда в рамках "Ночи искусств".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой" - этими знаменитыми пушкинскими строками начиналось действо, посвященное грядущему 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Иконописные изображения, возникавшие на заднике, на фоне витражей собора, создавали эффект алтарного пространства, в котором разместился сводный хор и Калининградский оркестр русских народных инструментов. Авторы программы - принимавшая участие как солистка-органистка профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая и актер, режиссер Петр Татарицкий - представили "Сказание" о деяниях Александра Невского, соединившее музыку, художественное слово, элементы театрализации. И в этом симбиозе новыми красками заиграла знакомая всем с детства классика - увертюра к "Руслану и Людмиле" Глинки, "Половецкие пляски" Бородина, кантата "Александр Невский" Прокофьева, - представшие в специальных аранжировках народного оркестра и органа. Домры, балалайки усилили национальный колорит, а торжественное звучание органа придало объемность и величие действу.

Во время этого действа чтецкие фрагменты сменялись мелодекламацией, хоровым пением, солировал орган, а затем все участники объединились в общий ансамбль и в финале под управлением дирижера Андрея Степаненко исполнили два монументальных номера - "Вставайте, люди русские" Прокофьева и "Славься" Глинки, утверждая общую идею вечера, состоявшегося накануне Дня народного единства.

Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"
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Участников проекта приветствовал министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, подчеркнувший, что в Кафедральном соборе благодаря его директору Вере Таривердиевой всегда идет активная, творчески насыщенная жизнь под девизом "искусство объединяет". А "Александр Невский" - это настоящий спектакль-мистерия, напомнивший о великих и героических страницах прошлого нашей страны, где Александр Невский предстал не только как фигура русской истории, но и как яркая человеческая личность.

Справка "РГ"

"Сказание об Александре Невском" создано в преддверии важной даты 800-летия со дня рождения великого благоверного князя. В основе этого "действа" - сочинения композиторов М. Глинки, А. Бородина, С. Прокофьева, Н. Черепнина, С. Екимова, литературные фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", стихи А. Пушкина и А. Майкова, а также строки российской поэтессы К. Филипповой.

В рамках проекта был проведен круглый стол для жителей Калининграда, где артисты, а также историки, краеведы, музыканты из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга (благодаря видеовключениям) поделились своими мыслями о значении деяний Александра Невского.

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