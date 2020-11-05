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05.11.2020 22:38
Рубрика: Общество

В Петербурге закроют фудкорты и ограничат численность гостей на свадьбах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в связи с непростой эпидемической обстановкой с девятого ноября вводятся новые ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Фото: iStock
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В частности, с 9 ноября будут закрыты все фудкорты и фудплейсы. Запрет пока предусмотрен на 20 дней. Точки общественного питания такого типа останутся только в Пулково, на вокзалах и на заправочных станциях. Закрываются детские комнаты в ТЦ. В Смольном подчеркивают, что открытыми останутся только детские комнаты при кафе и ресторанах, но при условии, что площадь таких объектов не превышает 50 квадратных метров.

Новое ограничение вводится и относительно времени работы точек общественного питания. В частности, на территории кафе и ресторанов теперь с 23.00 до 6.00 нельзя находиться в том числе и персоналу.

Также в городе до 29 ноября нельзя проводить массовые мероприятия, на которых соберется более 70 человек. А во время свадьбы в зале ЗАГСа разрешат находиться не более чем 20 гостям, включая жениха и невесту.

Городские кружки до 27 декабря смогут работать со своими учениками исключительно в дистанционном режиме.

Также власти Петербурга попросили работодателей подумать об удаленке. На дистанционную работу Смольный рекомендует отправить сотрудников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Плюс к этому на дистанционку Смольный рекомендует перевести не менее 30 процентов сотрудников. В ближайшее время треть сотрудников Смольного и районных администраций уйдут на удаленку.

Кроме того, власти города рекомендовали петербуржцам избегать поездок в другие страны и регионы.

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