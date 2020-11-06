Постановление правительства Санкт-Петербурга от 5 ноября 2020 года № 901 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта не распространяется на аттракционы, расположенные за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), зоологические парки площадью более 5 га, детские игровые комнаты, расположенные на территории предприятий общественного питания, площадью не более 50 кв.м".

1.2. Пункт 2.1.17 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.17. Деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (далее - фуд-корт и фуд-плейс), за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций.

Деятельность не предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания в указанное время.

Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в абзаце втором настоящего пункта, не распространяется на обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц, а также на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций".

1.3. Дополнить постановление пунктом 2.1.19 следующего содержания:

"2.1.19. Проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением мероприятий, проводимых в помещениях организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций, а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

1.4. В абзаце четвертом пункта 2-1 постановления слова "не более 30 человек" заменить словами "не более 20 человек".

1.5. Дополнить постановление пунктом 2-10.5 следующего содержания:

"2-10.5. По 27.12.2020 осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных организаций дополнительного образования, реализующих указанные образовательные программы.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

1.6. В абзаце шестом пункта 2-37 постановления слова ", детских игровых комнат" исключить.

1.7. Пункт 2-37 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов".

1.8. Пункт 3.2 постановления изложить в следующей редакции:

"3.2. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Санкт-Петербурге, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории других субъектов Российской Федерации".

1.9. В пункте 5 постановления слова "коронавирусной инфекции" заменить словами "новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция)".

1.10. Пункт 7.5 постановления изложить в следующей редакции:

"7.5. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 65 лет, работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих хронические заболевания, перечень которых утверждается Комитетом по здравоохранению, а также не менее 30 процентов иных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)".

1.11. Дополнить постановление пунктом 12.7 следующего содержания:

"12.7. До 09.11.2020 обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, если иное не предусмотрено вице-губернатором Санкт-Петербурга, отвечающим за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга".

1.12. Пункт 15.2 постановления исключить.

1.13. Дополнить постановление пунктом 15-3 следующего содержания:

"15-3. Комитету по здравоохранению до 07.11.2020 утвердить перечень хронических заболеваний, предусмотренный в пункте 7.5 постановления".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.7, вступающих в силу с 09.11.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







