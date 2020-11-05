В Крыму военнослужащего осудили за гибель двух десантников

Новости

Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы 14:19
Эксперт рассказала, заразен ли человек после прививки от коронавируса 14:18
Медцентр в Израиле заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины 14:06
В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие 14:03
Вышел трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное" 14:00
Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно 14:00
Греция намерена с субботы ввести национальный карантин 13:56
Евгений Петросян победил коронавирус 13:53
Комитет Госдумы поддержал президентский проект о Госсовете 13:41
Бизнес оценит уровень "деловой" коррупции в Москве 13:41
В Кремле осудили попытки прикрыть верой преступления 13:41
Инфекционист рассказал, сколько дней заразен человек при коронавирусе 13:41
Видео: В Москве завершили ремонт четырех мостовых сооружений 13:35
Трамп по голосам вплотную приблизился к Байдену в ключевом штате Висконсин 13:34
Сотрудники мэрии проходят на работу с помощью QR-кодов или СМС 13:21
В Кремле озвучили причину переноса учебы вице-губернаторов 13:16
Диетолог назвала рецепт полезного майонеза 13:14
Водолазы приступили к поискам пропавшего в Сочи основателя Skillbox 13:13
Кабмин расширит права военнослужащих на обеспечение жильем 13:10
В Кремле заявили о проработке планов Минска купить месторождение нефти 13:06
Лукашенко назвал временным решение о закрытии границ 13:05
В Кремле назвали минусы неопределенности итогов выборов в США 12:56
В январе начнется строительство велотерренкура на Северном Кавказе 12:56
В Минздраве назвали частоту встречающихся симптомов COVID-19 12:50
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 13:28
Рубрика: Происшествия

В Крыму военнослужащего осудили за гибель двух десантников

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, действия которого привели к гибели двух сослуживцев во время тренировочных прыжков Воздушно-десантных войск РФ на полигоне в Старом Крыму. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В Крыму военных осудили за похищение наркодилера

Установлено, что в июне 2019 года подсудимый при подготовке к тренировочным прыжкам нарушил требования безопасности военной службы в Вооруженных силах РФ: он не обеспечил подчиненных авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоеме, где проводились учения. Кроме того, выяснилось, что причиной трагедии стали и другие нарушения, допущенные воинскими должностными лицами.

Из-за преступной халатности подсудимого двое военнослужащих утонули. Десантники не смогли приземлиться в заданной точке. Подвесная система парашюта, от которой они не смогли освободиться, утянула их на дно.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Он осужден условно на три года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренные законом сроки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В центре Москвы машина въехала в остановку, есть пострадавшие
Рубль начал быстро укрепляться после выборов в США
В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу
За сутки в России подтверждено 19 404 случая COVID-19 в 85 регионах
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя