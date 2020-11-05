В Крыму военнослужащего осудили за гибель двух десантников

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, действия которого привели к гибели двух сослуживцев во время тренировочных прыжков Воздушно-десантных войск РФ на полигоне в Старом Крыму. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что в июне 2019 года подсудимый при подготовке к тренировочным прыжкам нарушил требования безопасности военной службы в Вооруженных силах РФ: он не обеспечил подчиненных авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоеме, где проводились учения. Кроме того, выяснилось, что причиной трагедии стали и другие нарушения, допущенные воинскими должностными лицами.

Из-за преступной халатности подсудимого двое военнослужащих утонули. Десантники не смогли приземлиться в заданной точке. Подвесная система парашюта, от которой они не смогли освободиться, утянула их на дно.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Он осужден условно на три года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренные законом сроки.