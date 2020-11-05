В поселке Магнитка Кусинского района под угрозой увольнения оказались рабочие обогатительной фабрики "Метагломерат", которую собственники переводят на сезонный режим работы. Власти поставлены перед фактом - до наступления зимы им необходимо помочь трудоустроиться более 300 рабочим, которым руководство предприятия в качестве альтернативы предложило лишь работу вахтовым методом.

Что-то подобное уже происходило три года назад в южноуральском моногороде Верхний Уфалей. После закрытия градообразующего предприятия "Уфалейникель" работу в одночасье потеряли около двух тысяч квалифицированных специалистов. Индекс безработицы достиг 4,6 балла, и властям пришлось срочно искать выход из тупика, в который загнали город собственники предприятия.

Тогда части высвободившихся рабочих предложили переквалифицироваться в фермеры. Но была ранняя весна, а сейчас явно не сезон активных сельхозработ. Тем не менее предложение переобучить рабочих фермерскому делу войдет в дорожную карту по стабилизации ситуации в новой "горячей точке" на карте области. В ее обсуждении приняли участие представители сразу трех региональных министерств, главного управления по труду и занятости, Федерации профсоюзов и руководство компании-собственника фабрики, которое объяснило ее закрытие прекращением поставок сырья из Казахстана.

О проблемах уральских металлургов, возникших из-за запрета на отгрузку сырья в сопредельной республике, "РГ" уже сообщала ("Против лома" Экономика УрФО от 16.09.2020). Заложником ситуации стал и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), получавший от соседей руду с низким содержанием хрома, которая обогащалась в Магнитке. Теперь сырье будет поставляться из ЯНАО, откуда зимой его перевозить чересчур дорого. Именно с этим обстоятельством, по всей видимости, и связан перевод обогатительной фабрики на сезонный режим работы.

По данным центра занятости населения Кусинского района, на 26 октября в штате "Метагломерата" числились 320 человек. Уже через два дня численность упала до 283, 195 из них написали заявления о постановке на учет в качестве безработных с начала ноября. Зимой в штате предприятия, предположительно, останутся до 30 сотрудников, половина из них - находящиеся в декретном отпуске женщины. С мая фабрика вернется к привычному режиму работы, однако для возобновления производственного процесса потребуется не более 90 человек.

На ЧЭМК пояснили, что свыше 60 работников из Магнитки уже перевелись на другие предприятия промышленной группы, причем с увеличением зарплаты. Остальных постараются трудоустроить на предприятиях в Челябинске, ЯНАО и Пермском крае, в основном вахтовым методом.

- Но ведь тогда и налоги будут уплачиваться в других регионах, - не согласен с подходом работодателя глава Кусинского района Юрий Лысяков. - По предварительным подсчетам, при остановке производства бюджет поселения потеряет порядка 20 миллионов рублей.

В региональном минпроме предложили с ноября по апрель загрузить мощности фабрики производством непрофильной продукции: ее оборудование теоретически может дробить не только хромосодержащие отходы. И гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский согласился привлечь специалистов для более детальной экспертизы такой возможности.

Если же перепрофилировать фабрику не удастся, придется искать варианты создания новых рабочих мест в малом бизнесе, в том числе фермерских хозяйств, или подбирать вакансии в радиусе 40-50 километров от Магнитки - в Златоусте, Кусе и других городах горнозаводской зоны - и организовывать доставку людей к месту работы, отметили в правительстве региона.

А пока Федерация профсоюзов Челябинской области предложила дополнить дорожную карту пунктом, по которому предприятие обязуется выплатить каждому уволенному по соглашению сторон сотруднику не менее шести среднемесячных зарплат. Это позволит им прокормить свои семьи до решения вопроса с трудоустройством. Контроль за выполнением дорожной карты взял на себя региональный минпром.