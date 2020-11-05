Скончался уральский режиссер Илья Ротенберг

Сорокалетний уральский режиссер, который был госпитализирован после приступа в сентябре этого года, скончался. "Сегодня в 5.30 утра в больнице умер Илья Ротенберг", - написала на своих страницах в соцсетях драматург Ярослава Пулинович.

Напомним, ранее стало известно что Ротенберга увезли в больницу в Великих Луках, где работал над постановкой в драматическом театре.

"Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком", - говорит Пулинович, по пьесе которой Ротенберг в 2014 году поставил на сцене Государственного театра Наций спектакль "Жанна".

О месте проведения похорон драматург пообещала сообщить позже.

Справка "РГ"

Илья Ротенберг родился в Екатеринбурге в 1980 году. После окончания ГИТИС в разное время был главным режиссером Лысьвенского театра драмы, Алтайского краевого театра драмы, Томского ТЮЗа. А с 2015 по 2017 год - Екатеринбургского ТЮЗа.

В Великих Луках режиссер поставил спектакль "Гроза" по пьесе Александра Островского, который вошел в лонг-лист "Золотой маски". Четыре его спектакля получили призы на разных российских фестивалях.