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05.11.2020 08:15
Рубрика: Общество

Скончался уральский режиссер Илья Ротенберг

Текст: Екатерина Призова

Сорокалетний уральский режиссер, который был госпитализирован после приступа в сентябре этого года, скончался. "Сегодня в 5.30 утра в больнице умер Илья Ротенберг", - написала на своих страницах в соцсетях драматург Ярослава Пулинович.

Напомним, ранее стало известно что Ротенберга увезли в больницу в Великих Луках, где работал над постановкой в драматическом театре.

"Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком", - говорит Пулинович, по пьесе которой Ротенберг в 2014 году поставил на сцене Государственного театра Наций спектакль "Жанна".

О месте проведения похорон драматург пообещала сообщить позже.

Справка "РГ"

Илья Ротенберг родился в Екатеринбурге в 1980 году. После окончания ГИТИС в разное время был главным режиссером Лысьвенского театра драмы, Алтайского краевого театра драмы, Томского ТЮЗа. А с 2015 по 2017 год - Екатеринбургского ТЮЗа.

В Великих Луках режиссер поставил спектакль "Гроза" по пьесе Александра Островского, который вошел в лонг-лист "Золотой маски". Четыре его спектакля получили призы на разных российских фестивалях.

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