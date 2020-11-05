Постановление губернатора Самарской области от 4 ноября 2020 года № 320 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции с 5 по 18 ноября 2020 года включительно.

Работодателям перевести граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт, на дистанционный режим работы.

Рекомендовать работодателям перевести беременных женщин на дистанционный режим работы.

Ограничения, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта могут не применяться в отношении руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.";

в пункте 2.9 слова "до 8 ноября" заменить словами "до 15 ноября";

дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:

"2.10. Министерству образования и науки Самарской области обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся образовательных организаций 6-11-х классов в дистанционном режиме до 15 ноября 2020 года включительно.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







