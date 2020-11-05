Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.11.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

"Шпионский" Aston Martin без мотора продали за 200 тысяч долларов

Текст: Григорий Гомельчук

На британском аукционе Bring a Trailer с молотка ушел полноразмерный макет автомобиля Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер" - покупатель отдал за него 201 007 долларов!

Фото: Пресс-служба Kia.
Обновленный Kia Picanto сертифицировали в России

Внешне лот полностью повторяет классический Aston Martin DB5, но фактически это просто большая игрушка: стеклопластиковый кузов, собранный вокруг стального каркаса, установлен на шасси прицепа, какие-либо агрегаты внутри отсутствуют.

Зато есть полный набор шпионских штучек: тут вам и вращающиеся номерные знаки, и съемная "отстреливаемая" крыша, и пуленепробиваемый щит сзади, и клинки в ступицах задних колес, и разбрызгиватель масла в задних фонарях, и система постановки дымовой завесы, и муляжи пулеметов со звуковыми эффектами…

Создатели макета явно не лишены чувства юмора: при нажатии кнопки "Катапультирование" пассажирское кресло резко дергается. Так и поседеть недолго!

Ранее макет "шпионского" Aston Martin демонстрировался на выставке SEMA и нескольких автошоу, а также почтил своим присутствием некоторые шоу-румы британского производителя. Кто решился его купить - неизвестно. Это может быть как частный коллекционер, фанат Джеймса Бонда, так и организация, заинтересованная в эффектном шоу-стоппере.

#Aston Martin