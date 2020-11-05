"Шпионский" Aston Martin без мотора продали за 200 тысяч долларов

На британском аукционе Bring a Trailer с молотка ушел полноразмерный макет автомобиля Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер" - покупатель отдал за него 201 007 долларов!

Внешне лот полностью повторяет классический Aston Martin DB5, но фактически это просто большая игрушка: стеклопластиковый кузов, собранный вокруг стального каркаса, установлен на шасси прицепа, какие-либо агрегаты внутри отсутствуют.

Зато есть полный набор шпионских штучек: тут вам и вращающиеся номерные знаки, и съемная "отстреливаемая" крыша, и пуленепробиваемый щит сзади, и клинки в ступицах задних колес, и разбрызгиватель масла в задних фонарях, и система постановки дымовой завесы, и муляжи пулеметов со звуковыми эффектами…

Создатели макета явно не лишены чувства юмора: при нажатии кнопки "Катапультирование" пассажирское кресло резко дергается. Так и поседеть недолго!

Ранее макет "шпионского" Aston Martin демонстрировался на выставке SEMA и нескольких автошоу, а также почтил своим присутствием некоторые шоу-румы британского производителя. Кто решился его купить - неизвестно. Это может быть как частный коллекционер, фанат Джеймса Бонда, так и организация, заинтересованная в эффектном шоу-стоппере.