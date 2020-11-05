Skoda усовершенствовала ремни безопасности: теперь вы точно пристегнётесь

Компания Skoda получила патент на опцию, которая позволит сделать использование ремней безопасности в темноте более эффективным. Светодиоды в замки для ремней на некоторых моделях ставились и прежде, но чехи вывели идею на новый уровень.

В обычном состоянии, когда в салоне никого нет, кнопка замка для ремня безопасности не подсвечивается - она белая.

Когда место занимает водитель или пассажиры, датчик фиксирует это, и кнопка загорается красным, привлекая внимание и напоминая, что необходимо пристегнуться. Роль подсветки понятна - это облегчает поиск устройства в темноте.

Когда пряжка ремня вставляется в замок, кнопка загорается зелёным, затем подсветка пропадает.

В компании полагают, что такая опция позволит родителям без проблем понимать, пристёгнуты ли дети.

О применении нового решения на новых автомобилях марки пока ничего не сообщается.